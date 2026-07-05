Schwangere sucht verzweifelt einen Gynäkologen

Nach ihrem Umzug scheiterte eine werdende Mutter an der Suche nach einer Praxis für Frauenheilkunde. Ihr Aufruf in den sozialen Medien löste große Resonanz aus – denn die schwangere Oberösterreicherin ist bei Weitem kein Einzelschicksal. Um einen Hausarzt zu bekommen, griff ein Innviertler gar zu ungewöhnlichen Mitteln.
„Wer kennt im Umkreis von 30 Kilometern eine gynäkologische Praxis, die noch Kapazitäten hat?“, fragt eine Schwangere verzweifelt in den sozialen Medien. Die werdende Mutter war vor ein paar Monaten nach Leonding gezogen, scheiterte aber bei der Suche nach einem Frauenarzt, der noch Patientinnen aufnimmt. Denn überall bekam die Schwangere zu hören: „Wir haben Aufnahmestopp, gehen Sie zu einem Wahlarzt.“ Doch das könne sie sich nicht leisten. „Ich weiß nicht mehr weiter“, so die Patientin.
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