Österreichs nächstes Ziel lautet Wiederaufstieg

Mit dem WM-Aus verabschiedeten sich unsere Kicker in alle Himmelsrichtungen, traten den Urlaub an. Als Team greift man ab 24. September wieder an: Mit dem bereits ausverkauften Heimspiel in Linz gegen Israel startet Österreich in die Liga B der Nations League, Platz eins und Wiederaufstieg in die Liga A lautet das Ziel. Drei Tage später steigt das Duell mit jenem Mann, dem dieser Aufstieg zuletzt 2020 gelang: Denn am 27. September wird Franco Foda mit dem Kosovo in Wien zu Gast sein. Neu ist, dass gleich darauf mit den Gastspielen in Irland (1. Oktober) und dem Kosovo (4. Oktober) zwei weitere Partien steigen – dafür fällt der bisher übliche Termin Mitte Oktober flach. Abgeschlossen wird die Gruppe G mit der Heimpartie gegen Irland (14. November) und dem „Auswärtsmatch“ gegen Israel am 17. November auf neutralem Boden in Budapest.