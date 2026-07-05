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Nach WM-Aus

Österreichs nächstes Ziel lautet Wiederaufstieg

Fußball International
05.07.2026 06:54
Bei der WM war im Sechzehntelfinale Schluss.
Bei der WM war im Sechzehntelfinale Schluss.(Bild: GEPA)
Porträt von Christian Reichel
Von Christian Reichel

Nach dem Ausscheiden bei der Weltmeisterschaft gilt Österreichs Fokus voll und ganz dem Aufstieg in der Nations League ...

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Mit dem WM-Aus verabschiedeten sich unsere Kicker in alle Himmelsrichtungen, traten den Urlaub an. Als Team greift man ab 24. September wieder an: Mit dem bereits ausverkauften Heimspiel in Linz gegen Israel startet Österreich in die Liga B der Nations League, Platz eins und Wiederaufstieg in die Liga A lautet das Ziel. Drei Tage später steigt das Duell mit jenem Mann, dem dieser Aufstieg zuletzt 2020 gelang: Denn am 27. September wird Franco Foda mit dem Kosovo in Wien zu Gast sein. Neu ist, dass gleich darauf mit den Gastspielen in Irland (1. Oktober) und dem Kosovo (4. Oktober) zwei weitere Partien steigen – dafür fällt der bisher übliche Termin Mitte Oktober flach. Abgeschlossen wird die Gruppe G mit der Heimpartie gegen Irland (14. November) und dem „Auswärtsmatch“ gegen Israel am 17. November auf neutralem Boden in Budapest.

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Klären wird sich in den nächsten Tagen und Wochen auch die Zukunft einiger Teamspieler: Kapitän David Alaba ist nach seinem Abschied bei Real Madrid ohne Klub, wird unter anderem mit der Major League Soccer in Verbindung gebracht. Offiziell noch vereinslos sind ebenso Xaver Schlager und Florian Grillitsch, auch bei Sasa Kalajdzic, der fürs Erste zu Wolverhampton zurückkehrt, könnte sich noch etwas tun. Michael Svoboda wechselt von Venezia in die Premier League zu Brighton & Hove Albion.

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