EU-weites Social-Media-Verbot soll kommen

Ein Social-Media-Verbot für Kinder und Jugendliche in der Europäischen Union nimmt konkrete Formen an. EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte einen Expertenbericht an, der die Grundlage für einen Gesetzesvorschlag liefern soll.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Pläne für ein EU-weites Social-Media-Verbot bekräftigt. Bei ihrem Antrittsbesuch im irischen Cork kündigte sie an, am 13. Juli einen Expertenbericht zu erwarten. Dieser soll ein „umfassendes Konzept für einen Social Media-Aufschub für verschiedene Altersgruppen“ enthalten. Bereits zuvor hatte das Portal „Euractiv“ berichtet, dass von der Leyen ein entsprechendes Verbot im September vorstellen wolle.
„Es ist nicht die Frage, wann Kinder oder Teenager Zugang zu sozialen Medien haben. Ich würde sagen, es ist eher die Frage, wann soziale Medien Zugang zu unseren Kindern und Jugendlichen haben“, sagte die Kommissionspräsidentin. Auf Grundlage des Berichts werde die EU-Kommission einen Gesetzesvorschlag ausarbeiten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.