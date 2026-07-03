EU-weites Social-Media-Verbot soll kommen

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat ihre Pläne für ein EU-weites Social-Media-Verbot bekräftigt. Bei ihrem Antrittsbesuch im irischen Cork kündigte sie an, am 13. Juli einen Expertenbericht zu erwarten. Dieser soll ein „umfassendes Konzept für einen Social Media-Aufschub für verschiedene Altersgruppen“ enthalten. Bereits zuvor hatte das Portal „Euractiv“ berichtet, dass von der Leyen ein entsprechendes Verbot im September vorstellen wolle.