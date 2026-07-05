Stieglbräu: Neustart nach dem Feuerinferno

Die Geschichte des Stieglbräu reicht fast ein Jahrhundert zurück. Das Gebäude wurde von der Freiwilligen Rettungsgesellschaft Innsbruck errichtet und 1933 fertiggestellt. Das Ansinnen dabei: Die Vermietung von Geschäftslokalen und eines Gastronomiebetriebes sollte zusätzliche Einnahmen sichern. Bereits 1935 eröffnete dort die Stieglbrauerei ihr Stieglbräu – ein klassisches Brauhaus mit mehreren Stuben, Gastgarten und österreichischer Küche. Über Jahrzehnte entwickelte sich das Lokal zum Treffpunkt für Größen aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Für LH Eduard Wallnöfer war es praktisch das Stammlokal.