Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar
Alles zur Fußball WM 2026 auf einen Blick
zum Special
Torvideos Spielplan Wettmeisterschaft

WM im Ticker

Achtelfinale LIVE: Mexiko gegen England ab 2 Uhr

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.07.2026 06:47
Harry Kane und Jude Bellingham
Harry Kane und Jude Bellingham(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Achtelfinale bei der Fußball-WM. Mexiko trifft auf England, wir berichten ab 2 Uhr live – siehe Ticker unten.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Hier der Liveticker:

40 Jahre nach der berüchtigten „Hand Gottes“ droht Englands Fußball-Nationalteam abermals ein WM-Drama im Aztekenstadion von Mexiko-Stadt. 1986 beförderte Diego Armando Maradona die Engländer im WM-Viertelfinale aus dem Turnier, in der Nacht auf Montag (2.00 Uhr MESZ) versucht sich Mexiko im Achtelfinale daran. Der euphorisierte Gastgeber kann bei der bisher größten Prüfung ein letztes Mal auf seine Heimfestung bauen.

Ab dem Viertelfinale würde der große Heimvorteil für „El Tri“ wegfallen, die weitere K.o.-Phase steigt durchwegs in den USA. Vorerst aber setzt Mexiko alles daran, die Auswahl im heimischen Stimmungstempel in die nächste Runde zu peitschen. Im Nationalstadion ist Mexiko bereits zehn WM-Partien bei acht Siegen unbesiegt. Beim laufenden Turnier wurden Südafrika (2:0), Südkorea (1:0), Tschechien (3:0) und zuletzt Ecuador (2:0) ohne Gegentor besiegt – von einem Team, das von vielen als eines der schwächeren in der jüngeren mexikanischen Fußballgeschichte angesehen wird.

(Bild: AP/Natacha Pisarenko)

Doch Mexiko glänzt ohne große Stars mit einer Leistung des Kollektivs. „Die harte Arbeit, der Zusammenhalt, unsere Familie – wir wissen, wie wir bisher gespielt haben“, sagte Stürmer Julian Quinones. Der britische „Guardian“ warnte bereits: „Die Spieler von Javier Aguirre haben Ecuador mit einer atemberaubenden Leistung in der ersten Halbzeit auseinandergenommen, und nach dieser Vorstellung wehe dem, der als Nächstes auf sie trifft.“

(Bild: Kronen Zeitung)

Hier können Sie die App im Google Play Store downloaden.
Hier können Sie die App via App Store downloaden.

Tuchel spricht von Karma
Es ist England. Ausgerechnet England kehrt ins Aztekenstadion zurück, wo die Briten einst die „Hand eines Schurken“, wie es der damalige Nationaltrainer Bobby Robson ausdrückte, erleben mussten. „Ich hoffe, wir können endlich Frieden mit dem Stadion schließen“, sagte England-Trainer Thomas Tuchel. Er sprach von Karma. „Das Karma wird zu uns zurückkehren. Wir werden das Ganze umdrehen.“

(Bild: AFP/CARL DE SOUZA)

Seit jeher ist die Luft in diesem Stadion ein wenig dünner. „An die Höhe können wir uns nicht anpassen. Das ist ein gewaltiger Vorteil für Mexiko“, sagte Tuchel. Das Estadio Azteca liegt etwa 2.200 Meter über dem Meeresspiegel. Selbst der Ball fliegt Experten zufolge hier etwas leichter, weiter und schneller. Die Engländer reisen aus ihrem WM-Camp bei Kansas City an, das rund 280 Meter über dem Meeresspiegel liegt. „Die Empfehlung ist entweder zehn Tage vorher – was für uns nicht möglich ist – oder auf den letzten Drücker – was nicht erlaubt ist – zu kommen“, erklärte Tuchel. Ein Dilemma.

(Bild: AFP/ARIC BECKER)

Außergewöhnliche Nachtschicht
Weil England mit Mexiko und der Physik quasi gleich zwei Gegner hat, wird Unterstützung allerorts gesucht. Tuchel plädierte im Vorfeld etwa dafür, dass Kinder in England am Tag danach schulfrei bekommen, um das Nationalteam zu nächtlicher Stunde anzufeuern. Die Erwachsenen werden ab 1.00 Uhr englischer Zeit in den Pubs und Bars mitfiebern. Die Regierung verlegte die Sperrstunde kurzerhand auf 5.00 Uhr. Der Innenminister hat laut Regierungsangaben die gesetzliche Befugnis, die Öffnungszeiten bei Anlässen von „außergewöhnlicher internationaler, nationaler oder lokaler Bedeutung“ zu verlängern.

Von einem großen Tag, dem jedoch noch weitere folgen sollen, träumen die Kicker von „El Tri“. „Um Weltmeister zu werden, muss man jeden Gegner schlagen, und darauf konzentrieren wir uns“, tönte Stürmer Santiago Gimenez. Es gilt vor allem, die Kreise eines Mannes einzuengen: Harry Kane trug die mitunter zahnlos auftretenden „Three Lions“ bisher im Alleingang durchs Turnier. Beim 2:1 im Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo bewahrte der Torjäger sein Team mit einem Doppelpack vor dem Aus. Kane, der Kapitän, trägt die Hoffnungen des Mutterlandes, 60 Jahre nach dem ersten endlich den zweiten WM-Titel zu holen. An ihm richten sich Fans und Mitspieler gleichermaßen auf. Er sagte vor dem Auftritt im wohl stimmungsvollsten Stadion der Welt: „Größer geht es nicht.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
05.07.2026 06:47
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

WM-Torvideos

Elfer-Krimi
Ägypten steht im Achtelfinale – die Highlights
Highlight-Video
Hier zittert sich Argentinien ins Achtelfinale
WM-Highlights
Kroatien ist raus – späte Erlösung für Portugal!
WM-Highlights
0:3 – Spanien drei Nummern zu groß für Österreich!
WM-Highlights
0:2! Harmlose Bosnier – USA steht im Achtelfinale
Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
209.390 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Wien
Abfall-Brand legte Verkehr zwischenzeitlich lahm
129.599 mal gelesen
Riesige Rauchsäule über Wien
Steiermark
Lkw in Friseurgeschäft gekracht: Frau gestorben!
121.872 mal gelesen
Der Lkw krachte in den Friseursalon. Die Inhaberin des Geschäfts hat den Unfall nicht überlebt.
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Noten: Diese ÖFB-Stars waren leider überfordert
791 mal kommentiert
Stefan Posch (Nummer 5) war wie immer bemüht, offensiv kam er aber nicht zur Geltung.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
640 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
609 mal kommentiert
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Sport Tv Logo
Tattoo-König in Vegas
Selbst bei Rocky schlotterten ihm nicht die Knie
Nach WM-Aus
Österreichs nächstes Ziel lautet Wiederaufstieg
WM im Ticker
Achtelfinale LIVE: Mexiko gegen England ab 2 Uhr
Sport Tv Logo
Sommer-Märchen
Sinnlosjobs und Axt-Werfen! Fünf Wochen in den USA
Nach blamablem WM-Aus
Matthäus über DFB-Profi: „Der hat wenigstens Eier“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf