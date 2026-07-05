Achtelfinale LIVE: Mexiko gegen England ab 2 Uhr

Von einem großen Tag, dem jedoch noch weitere folgen sollen, träumen die Kicker von „El Tri“. „Um Weltmeister zu werden, muss man jeden Gegner schlagen, und darauf konzentrieren wir uns“, tönte Stürmer Santiago Gimenez. Es gilt vor allem, die Kreise eines Mannes einzuengen: Harry Kane trug die mitunter zahnlos auftretenden „Three Lions“ bisher im Alleingang durchs Turnier. Beim 2:1 im Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo bewahrte der Torjäger sein Team mit einem Doppelpack vor dem Aus. Kane, der Kapitän, trägt die Hoffnungen des Mutterlandes, 60 Jahre nach dem ersten endlich den zweiten WM-Titel zu holen. An ihm richten sich Fans und Mitspieler gleichermaßen auf. Er sagte vor dem Auftritt im wohl stimmungsvollsten Stadion der Welt: „Größer geht es nicht.“