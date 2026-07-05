Matthäus über DFB-Profi: „Der hat wenigstens Eier“

Trotz der blamablen WM-Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft - insbesondere gegen Paraguay – hat Lothar Matthäus für einen DFB-Profi auch lobende Worte gefunden. Zu Kapitän Joshua Kimmich meinte der Experte: „Der hat wenigstens Eier und sagt, dass sie schlecht waren. Er sucht nicht nach Ausreden, er sucht den Fehler bei sich selbst. Und das ist ein Kapitän.“