Matthäus über DFB-Profi: „Der hat wenigstens Eier“

Trotz der blamablen WM-Vorstellung der deutschen Nationalmannschaft - insbesondere gegen Paraguay – hat Lothar Matthäus für einen DFB-Profi auch lobende Worte gefunden. Zu Kapitän Joshua Kimmich meinte der Experte: „Der hat wenigstens Eier und sagt, dass sie schlecht waren. Er sucht nicht nach Ausreden, er sucht den Fehler bei sich selbst. Und das ist ein Kapitän.“
Nachdem Deutschland die Gruppenphase mit zwei Siegen und einer Niederlage als Sieger überstanden hatte, schied die Truppe von Julian Nagelsmann im Sechzehntelfinale überraschend gegen Underdog Paraguay aus.
Zum dritten Mal in Folge verpasste die DFB-Elf das WM-Achtelfinale, Bundestrainer Nagelsmann ist mittlerweile seinen Job los. Klar, für unsere Nachbarn war es ein Turnier zum Vergessen, für Kimmich bricht Matthäus dennoch eine Lanze: „Ich würde ihn gar nicht infrage stellen, ich würde ihn nur noch mehr den Rücken stärken.“
Kimmich soll bleiben
Während Manuel Neuer, Leon Goretzka und Antonio Rüdiger wohl ihr letztes Turnier mit Deutschland gespielt haben, hofft Matthäus. Kimmich auch in Zukunft im Nationalteamtrikot zu sehen. „Er ist jemand, der hochprofessionell ist, hochengagiert, hochmotiviert“, so der 65-Jährige.
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