Zukunft des Spitals liegt jetzt in Justitias Hand

Einstimmiger Beschluss

Jetzt wurde die Klage der Stadt gegen das Land einstimmig im Gemeinderat beschlossen. Anwalt Lorenz Riegler, der dem Vorgehen in einem Rechtsgutachten gute Chancen eingeräumt hatte, wurde beauftragt, die Klage einzubringen. Bürgermeisterin Helga Rosenmayer (ÖVP): „Das Ergebnis der Volksbefragung war ein klarer Auftrag. In konstruktiven Gesprächen haben sich alle Fraktionen auf eine gemeinsame Vorgangsweise verständigt.“ Das bestätigten auch SPÖ, FPÖ und die Liste AfG.