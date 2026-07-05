Mutter kämpft: „Wir wollen anderen Mut machen!“

Im barrierefreien Erdgeschoß ist alles verdunkelt: Thomas (33) sind jeder noch so kleine Lichteinfall und jedes Geräusch zu viel. Er infizierte sich Jahre vor der Corona-Pandemie als 25-Jähriger mit dem Epstein-Barr-Virus und wurde nicht mehr gesund. „Zuerst war es wie eine schlimme Grippe. Dann ist er immer wieder zusammengebrochen“, schildert Mutter Martina Obermayr-Rauter. Dazu kamen permanente Schmerzen. Schließlich die niederschmetternde Diagnose: ME/CFS, das Fatigue-Syndrom, besser bekannt als chronische Erschöpfung, die oft nicht ernst genommen wird.