Warum Länder die heimlichen Budget-Gewinner sind

Ein bisschen Show ist auch dabei

Kassieren ja, mitfinanzieren nein? Es gehört zu Österreich dazu, dass die Länder energisch um ihre Interessen kämpfen, ein bisschen Show ist ebenso dabei. Besonders Landeshauptmann Stelzer lehnt sich derzeit gerne gegen den Bund auf und übt Kritik – in einem Jahr hat er eine wichtige Landtagswahl zu schlagen. Die FPÖ ist stark, die ÖVP befürchtet bei schlechten Umfragen im Bund auch im Kernbundesland Oberösterreich starke Einbußen bis hin zum Verlust des Landeshauptmannsessels.