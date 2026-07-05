Sinnlosjobs und Axt-Werfen! Fünf Wochen in den USA

Der achte Flug ist heute (leider) der letzte. Nicht nach Dallas, zurück nach Wien. Fast fünf Wochen heftete sich die „Krone“ auf die WM-Fersen von Österreichs Nationalteam quer durch das Land der (un)begrenzten Möglichkeiten. Wo man gleich staunt, als ein Motorradpolizist am fünfspurigen Highway bei einer „Verfolgung“ einfach quer stellt, den Verkehr blockiert. Andere Länder, andere Sitten.