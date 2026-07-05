Lebensgefährtin vergewaltigt und niedergstochen

„Der Beschuldigte war durch Alkohol und Suchtgift beeinträchtigt. Er befindet sich wegen Flucht-, Verdunkelungs-, Tatbegehungs- und Tatausführungsgefahr in Untersuchungshaft“, teilte Kroschl außerdem mit. Das Opfer erlitt angeblich einen Lungenstich und liegt auf der Intensivstation. Der Steirer schwieg vorerst auf Anraten seiner anwaltlichen Vertretung. Es soll aber nicht das erste Mal gewesen sein, dass der mutmaßliche Gewalttäter mit dem Gesetz in Konflikt geraten ist.