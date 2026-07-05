Wetten, dass nicht alle Babler einen Zweier geben?

Dafür ein Zweier?

So euphorisch, wie Andreas Babler im Ö1-Interview am Samstag über die Leistungen der Regierung bei der Einigung auf die Reformpartnerschaft mit den Bundesländern und den Maßnahmen gegen die Preissteigerungen sprach, hätte man ja fast mit einem selbst verliehenen 1er rechnen müssen. Denn der Vizekanzler pries mehrfach die vereinbarten „großen Würfe“, die sich auf die Österreicherinnen und Österreicher „fundamental positiv auswirken“.