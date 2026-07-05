Noch keine Entwarnung für Kärntner Wohnungsmarkt

Wer sich derzeit eine neue Eigentumswohnung kaufen will, muss tief in die Tasche greifen: Im ersten Quartal lag der Median-Preis pro Quadratmeter in Kärnten bei stattlichen 5728 Euro. Ein Grund dafür sind zwar natürlich auch die stetig steigenden Baukosten, den größeren Einfluss auf die steigenden Preise hat aber die Schere zwischen Angebot und Nachfrage, die immer weiter aufgeht.