Weltweit gefeiert: DJ-Pfarrer legt in Mörbisch auf

Nach der Heiligen Messe um 17 Uhr sorgen Vor-Acts für Stimmung, bevor Padre Guilherme um 20.30 Uhr die Regler übernimmt und mit einem Mix aus treibenden Rhythmen, coolen Beats, Glockenklängen, sakralen Chören, Momenten der Stille und inspirierenden Botschaften die Seebühne rocken wird. Kompositionen wie „We Want an Unarmed“ oder „The Church Bells“ laden zum Abtanzen und Reflektieren ein – über das Leben und die Zukunft der Menschheit und welche Rolle Friede und Zusammenhalt dabei spielen.