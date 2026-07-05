Weltweit gefeiert: DJ-Pfarrer legt in Mörbisch auf

Padre Guilherme ist wohl der coolste Priester der Gegenwart. Allein auf Instagram hat er mehr als drei Millionen Follower! Im Herbst kommt der begnadete Techno-DJ ins Burgenland, um beim „Cross Pulse Pannonia“-Festval die Turntables zu bedienen. Wer schnell ist, kann sich hier jetzt schon heiß begehrte Karten sichern.
Während andere Geistliche von der Kanzel predigen, erreicht Padre Guilherme aus Portugal die Menschen zusätzlich über Mischpult, Synthesizer und Elektro-Sounds. Kein Wunder, dass Hochwürden mit seiner Zweitberufung als DJ weltweit für Furore sorgt.
Der entscheidende Moment in seiner Karriere kam im Sommer 2023 beim Weltjugendtag in Lissabon. Dort legte er vor 1,5 Millionen Menschen auf. Die Bilder über den Priester hinter dem DJ-Pult, der zum Symbol einer Kirche wurde, die neue Wege beschreitet, gingen um die Welt.
Seine Musik lebt von Energie und Emotion
Seither steht der Padre auf den Bühnen renommierter Festivals etwa dem Afterlife Hï Ibiza, dem Medusa Festival, dem Dreamfields oder dem Electric Animals Festival. Gleichzeitig tritt er an spirituellen Orten auf – etwa vor der Christus-Statue in Rio de Janeiro, dem Klerikerturm in Porto oder im Elisabethdom, der größten Kathedrale der Slowakei.
Doch egal, ob ihn seine Tourneen nach London, Paris, Madrid, Beirut, Mexiko oder São Paulo führen – überall zieht er Menschen in seinen Bann. Denn seine Musik kennt keine Sprachbarrieren. Sie lebt von Energie, Emotion und einer Botschaft, die weit über religiöse Grenzen hinausreicht: „Hoffnung schenken, Gemeinschaft stärken und Spiritualität auf zeitgemäße Weise erfahrbar machen.“
Ein Get-together für alle Generationen
Am 12. September 2026 kommt der DJ-Pfarrer dauf Einladung von Diözesanbischof Ägidius Zsifkovics nach Mörbisch – als Hauptact des Festivals „Cross Pulse Pannonia“. Ab 14 Uhr erwartet die Besucher auf der Seebadwiese ein vielfältiges Programm mit kreativen Workshops.
Nach der Heiligen Messe um 17 Uhr sorgen Vor-Acts für Stimmung, bevor Padre Guilherme um 20.30 Uhr die Regler übernimmt und mit einem Mix aus treibenden Rhythmen, coolen Beats, Glockenklängen, sakralen Chören, Momenten der Stille und inspirierenden Botschaften die Seebühne rocken wird. Kompositionen wie „We Want an Unarmed“ oder „The Church Bells“ laden zum Abtanzen und Reflektieren ein – über das Leben und die Zukunft der Menschheit und welche Rolle Friede und Zusammenhalt dabei spielen.
„Es ist eine wunderbare Gelegenheit, zu zeigen, wie lebendig und voller Hoffnung Glaube und Gemeinschaft sein können. Schaut am 12. September nach Mörbisch und setzt ein Zeichen der Verbundenheit!“, lädt Diözesanbischof Ägidius alle Generationen zu einem Get-together ein.
Die Karten-Nachfrage dürfte groß werden
Bereits vor dem offiziellen Verkaufsbeginn Mitte Juli startet eine exklusive Early-Bird-Aktion auf www.martinus.at. Die ersten 200 Interessierten erhalten einen Platz auf der Vorab-Liste und können jeweils bis zu vier Tickets reservieren. Nach der Benachrichtigung bleiben 24 Stunden Zeit, den exklusiven Vorsprung zu nutzen.
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