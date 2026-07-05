Ancelotti hielt Norwegen-Kapitän für einen PR-Gag

„Verpflichtung hatte nur mit PR zu tun“

Einer seiner Schützlinge, der am Sonntag besonders motiviert sein wird, ist Kapitän Martin Odegaard. Unter Carlo Ancelotti stand er einst bei Real Madrid im Kader, kam dort aber kaum zu Einsätze. Was Ancelotti in seinem Buch „Quiet Leadership“ auch erklärte: „Er hätte der beste Spieler der Welt sein können, es wäre mir trotzdem egal gewesen. Weil er kein Spieler war, den ich haben wollte. Seine Verpflichtung hatte nur mit PR zu tun!“