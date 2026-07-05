Mühlberger: „Rundfahrtsieg ist mein großes Ziel!“

Österreich statt Frankreich! Nach der bitteren Ausbootung bei der Tour de France jagt Radprofi Gregor Mühlberger nun bei der Österreich-Rundfahrt den ersten Heimerfolg seit 13 Jahren. Lesen Sie, was der Kletter-Star über die neue Aufgabe sagt.
Paukenschlag drei Tage vor dem Startschuss für die 75. Österreich-Rundfahrt am Mittwoch in Graz. Radstar Gregor Mühlberger erhielt von seinem Worldtour-Team Decathlon die Freigabe für einen Start im Nationalteam: „Ich bin absolut top in Form, dafür habe ich sehr viel getan. Es wäre hart gewesen, das alles einfach wegzuwerfen.“
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