Mühlberger: „Rundfahrtsieg ist mein großes Ziel!“

Paukenschlag drei Tage vor dem Startschuss für die 75. Österreich-Rundfahrt am Mittwoch in Graz. Radstar Gregor Mühlberger erhielt von seinem Worldtour-Team Decathlon die Freigabe für einen Start im Nationalteam: „Ich bin absolut top in Form, dafür habe ich sehr viel getan. Es wäre hart gewesen, das alles einfach wegzuwerfen.“