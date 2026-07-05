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Heimspiel statt Tour

Mühlberger: „Rundfahrtsieg ist mein großes Ziel!“

Sport-Mix
05.07.2026 06:41
Gregor Mühlberger fühlt sich vor der Ö-Tour in Bestform.
Gregor Mühlberger fühlt sich vor der Ö-Tour in Bestform.(Bild: Reinhard Eisenbauer)
Porträt von Norbert Niederacher
Von Norbert Niederacher

Österreich statt Frankreich! Nach der bitteren Ausbootung bei der Tour de France jagt Radprofi Gregor Mühlberger nun bei der Österreich-Rundfahrt den ersten Heimerfolg seit 13 Jahren. Lesen Sie, was der Kletter-Star über die neue Aufgabe sagt.

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Paukenschlag drei Tage vor dem Startschuss für die 75. Österreich-Rundfahrt am Mittwoch in Graz. Radstar Gregor Mühlberger erhielt von seinem Worldtour-Team Decathlon die Freigabe für einen Start im Nationalteam: „Ich bin absolut top in Form, dafür habe ich sehr viel getan. Es wäre hart gewesen, das alles einfach wegzuwerfen.“

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