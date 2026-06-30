8 von 10 Österreichern verwenden KI-Werkzeuge

Auch die Präsenz von KI-generierten Inhalten steigt: Fast sechs von zehn Befragten geben an, solchen regelmäßig zu begegnen – was aber nicht automatisch zu mehr Akzeptanz führt. Vier von zehn bewerten die zunehmende Masse an KI-generierten Bildern, Texten und Co. als negativ und jeder Zweite konsumiert entsprechende Inhalte eher ungern. Auch die wahrgenommene Qualität bleibt hinter den Erwartungen zurück und wird durchschnittlich nur als mittelmäßig eingestuft.