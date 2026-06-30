KI: Rechenzentren entwickeln sich zu Stromtreibern

Gute Ausgangsposition für klimafreundliches KI-Wachstum in Europa

„Europas vergleichsweise sauberer Strommix verschafft der Region eine strukturell gute Ausgangsposition für klimafreundliches KI-Wachstum“, sagte Hoffmann. „Deutschland gehört in Europa allerdings eher zu den Schlusslichtern.“ Die Emissionen liegen durch den deutschen Strommix demnach bei 329 Gramm CO2 pro Kilowattstunde. Das sei zwar unter dem Niveau der USA und Chinas, aber deutlich höher als beispielsweise in Skandinavien. Grund sei der weiterhin hohe Anteil an Kohleverstromung (20,6 Prozent) und Biomassenutzung (zehn Prozent).