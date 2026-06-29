Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Sprung nach vorn“

KI & Chips: Südkorea plant gigantische Investition

Digital
29.06.2026 09:50
Der pulsierende Stadtbezirk Gangnam in Seoul
Der pulsierende Stadtbezirk Gangnam in Seoul(Bild: stock.adobe.com)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Südkorea will mit einem riesigen Investitionsprogramm seine Vormachtstellung in der Chip- und KI-Branche festigen. Präsident Lee Jae Myung kündigte am Montag weitreichende Großprojekte an, mit denen das Land seine industrielle Stärke ausbauen will. Medienberichten zufolge könnten die Gesamtinvestitionen in den kommenden Jahren eine Billiarde Won (umgerechnet rund 569 Milliarden Euro) übersteigen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

An der im Fernsehen übertragenen Ankündigung nahmen auch die Chefs von Samsung Electronics und SK Hynix teil, den beiden weltgrößten Herstellern von Speicherchips.

„Wir müssen die Kernelemente der Künstlichen Intelligenz schneller als jedes andere Land sichern“, sagte der Präsident. „Halbleiter, physische KI und KI-Rechenzentren sind die dreifache Achse für unseren großen Sprung nach vorn.“ Teil der Initiative ist der Aufbau neuer, riesiger Chip-Cluster im Südwesten des Landes. Allein die Stadt Gwangju und die Provinz Süd-Jeolla wollen dafür fünf Billionen (rund 2,8 Milliarden Euro) bis 20 Billionen Won (rund 11,4 Milliarden Euro) investieren. Mit dem Plan soll auch die starke wirtschaftliche Konzentration auf den Großraum der Hauptstadt Seoul verringert werden.

Kritiker: Versuch Popularität außerhalb von Seoul zu steigern
Das Vorhaben ist jedoch nicht unumstritten. Kritiker stellen infrage, ob der ländlichere Südwesten die notwendige Infrastruktur bieten und ausreichend qualifizierte Arbeitskräfte für ein Projekt dieser Größenordnung anlocken kann. Zudem werden Zweifel an den politischen Motiven hinter dem Plan geäußert. Er wird von Kritikern als Versuch des Präsidenten gesehen, seine Popularität außerhalb der Metropolregion Seoul zu steigern.

Lesen Sie auch:
Ziel ist, dass Drohnen zu einem Standardausrüstungsgegenstand für jeden einzelnen Soldaten ...
Ohne Technik aus China
Südkorea bildet halbe Million Drohnen-Krieger aus
26.06.2026
KI mischt Karten neu
Samsung nicht mehr wertvollste Firma Südkoreas
22.06.2026
Krone Plus Logo
Erstaunliche Abwärme
So bringen KI-Rechenzentren Anrainer ins Schwitzen
05.04.2026

Die Ankündigung verstärkt den weltweiten Wettlauf um die Vormachtstellung in der Halbleiterindustrie. Auch die USA, China und die Europäische Union versuchen, mit Förderprogrammen ihre heimische Produktion auszubauen und die Abhängigkeit von ausländischen Zulieferern zu verringern. Hintergrund ist das Ziel, die eigenen Lieferketten zu sichern und technologische Souveränität zu erlangen. Für die stark exportabhängige südkoreanische Wirtschaft ist die Chipindustrie von entscheidender Bedeutung. Mit den neuen Investitionen will die Regierung sicherstellen, dass die heimischen Konzerne auch im Zeitalter der Künstlichen Intelligenz ihre führende Position verteidigen und ausbauen können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Digital
29.06.2026 09:50
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

In „GTA VI“ öffnet sich Gamern ab 19. November ein riesengroßer Abenteuerspielplatz, auf dem sie ...
Krone Plus Logo
Goldgrube Gaming
Wieso Börsianer sich so für „GTA VI“ interessieren
„Brennpunkt Medien“
Schule im KI-Zeitalter: Braucht es Lehrer noch?
„Brennpunkt Medien“
Algorithmen: Wer bestimmt unser Lernen und Denken?
Schattenseite der KI
Ethiker: „So werden Menschen manipuliert“
Dongheui Lee und Christian Ott von der Technischen Universität Wien beantworten im Gespräch mit ...
Krone Plus Logo
TU-Professoren im Talk
Wie es im Wettlauf um KI & Robotik um Europa steht
Newsletter
krone.at
krone.at
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
265.804 mal gelesen
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
184.360 mal gelesen
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Auch Algerien ärgerte sich über Mahrez‘ Treffer
149.329 mal gelesen
Für sein spätes Tor musste sich Riyad Mahrez (l.) auch von den eigenen Mitspielern etwas ...
Innenpolitik
Alkofahrt: Ex-Minister Hofer ist Führerschein los
3690 mal kommentiert
Norbert Hofer musste seinen Führerschein abgeben und sagt: „Ich habe so einen Fehler noch nie ...
Steiermark
KPÖ-Triumph in Graz: Mit 36 Prozent haushoch voran
2407 mal kommentiert
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Drama! Thriller! Wahnsinn! Österreich steigt auf
1149 mal kommentiert
Ein unglaubliches Spiel, das unglaublichen Jubel hervorrief: Österreich steht im ...
Mehr Digital
„Sprung nach vorn“
KI & Chips: Südkorea plant gigantische Investition
Enormer Bedarf
Engpässe bei KI: Google begrenzt Gemini für Meta
Social-Media-Verbot
Australien verdoppelt Strafen für Tech-Konzerne
Krone Plus Logo
Unternehmen im Visier
So diabolisch ist neuer Computervirus Prinz Eugen
KI-Abhängigkeit
„Es ist eine tiefe Beziehung mit einer Maschine“

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf