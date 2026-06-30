Hype bei WM: Jetzt zockt Fake-Gewinnspiel Fans ab

Billig-Trikots und falsche Aktion von ÖFB-Ausrüster

Während dubiose Shops mit vermeintlichen Trikot-Schnäppchen Fans teuer zu stehen kommen, versuchen Betrüger auch mit anderen Maschen, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aktuell macht ein angebliches Gewinnspiel von Ausrüster Puma auf WhatsApp die Runde. Versprochen werden dabei begehrte Preise wie etwa das neue ÖFB-Trikot, Fußballschuhe oder Gutscheine im Wert von 300 Euro. Doch wer mitspielt, landet in einer perfiden Falle.