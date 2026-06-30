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Vorsicht vor Betrügern

Hype bei WM: Jetzt zockt Fake-Gewinnspiel Fans ab

Tirol
30.06.2026 07:00
Betrüger nutzen die Euphorie der WM derzeit schamlos aus.
Betrüger nutzen die Euphorie der WM derzeit schamlos aus.(Bild: Impact Photography - stock.adobe.com)
Porträt von Samuel Thurner
Von Samuel Thurner

Das Fußballfieber rund um die WM sorgt nicht nur für Begeisterung, sondern lockt vor allem im Internet auch jede Menge Betrüger an. Per WhatsApp kursiert nun eine gefährliche Abzockfalle.

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Dass Österreich seit 44 Jahren bei einer Fußball-Weltmeisterschaft erstmals wieder in der K.-o.-Runde steht, machte das ganze Land „narrisch“. Doch der Hype rund um Alaba, Arnautovic, Kalajdzic und Co. wird leider auch von Internet-Kriminellen gnadenlos ausgenutzt.

Billig-Trikots und falsche Aktion von ÖFB-Ausrüster
Während dubiose Shops mit vermeintlichen Trikot-Schnäppchen Fans teuer zu stehen kommen, versuchen Betrüger auch mit anderen Maschen, ihnen das Geld aus der Tasche zu ziehen. Aktuell macht ein angebliches Gewinnspiel von Ausrüster Puma auf WhatsApp die Runde. Versprochen werden dabei begehrte Preise wie etwa das neue ÖFB-Trikot, Fußballschuhe oder Gutscheine im Wert von 300 Euro. Doch wer mitspielt, landet in einer perfiden Falle.

Abzocke und Abofalle statt der begehrten Fanartikel
Der Trick wirkt zunächst harmlos: Nach wenigen einfachen Fragen dürfen Teilnehmer ein virtuelles Geschenk auswählen – und gewinnen natürlich immer. Danach sollen sie die Aktion an Freunde weiterleiten. Erst dann sei die Teilnahme abgeschlossen. Tatsächlich verbreiten die Opfer den Betrug damit selbst weiter.

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Wann die Alarmglocken spätestens schrillen sollten
Heikel wird es am Ende: Für den angeblichen Versand des Gewinns wird eine kleine Portogebühr verlangt. Bezahlt werden soll mit der Kreditkarte. Genau darauf haben es die Gauner abgesehen – sie fangen so Kartendaten ab. „Kein seriöser Anbieter verlangt für einen angeblichen Gewinn plötzlich Kreditkartendaten oder eine Versandgebühr. Genau in diesem Moment sollten alle Alarmglocken läuten“, warnen Konsumentenschützer.

Zusätzlich drohen unerwartete Abbuchungen aus angeblich abgeschlossenen Abonnements. Betroffene sollten umgehend ihre Bank informieren und im Fall die Kreditkarte sperren lassen.

Die wichtigste Regel bleibt: Wer bei solchen Aktionen misstrauisch bleibt, erspart sich viel Ärger – und kann die WM noch in vollen Zügen genießen ...

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