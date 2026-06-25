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Anthropic wirft Alibaba massive Kopier-Attacke vor

Digital
25.06.2026 08:14
Alibaba soll Anthropics KI Claude genutzt haben, um sein eigenes KI-Modell anzutrainieren.
Alibaba soll Anthropics KI Claude genutzt haben, um sein eigenes KI-Modell anzutrainieren.(Bild: EPA/ADAM VAUGHAN)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Anthropic wirft dem chinesischen Konzern Alibaba einen großangelegten Versuch vor, widerrechtlich Fähigkeiten seiner KI-Software Claude abzugreifen. Anthropic fordert deswegen vom US-Kongress Maßnahmen, die solche Attacken verhindern, wie aus einem Brief an amerikanische Senatoren hervorgeht.

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Alibaba äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Dem von der „Financial Times“ veröffentlichten Brief zufolge interagierten mit dem chinesischen Konzern verbandelte Angreifer über nahezu 25.000 betrügerische Accounts von Ende April bis Anfang Juni fast 29 Millionen Mal mit Anthropics KI-Software Claude. Dabei hätten sie mehr über zentrale Aspekte wie etwa den Aufbau der Software und deren Logik beim Ausführen von Aufgaben erfahren wollen.

Umstrittene Methode
Die Angreifer sollen dabei zu einer unter dem Begriff „Destillation“ bekannten Methode gegriffen haben, bei der Entwickler neuer Software sie mit Künstlicher Intelligenz von einem bereits existierenden Modell anlernen lassen. Solche Zugriffe sind gemeinhin in Nutzungsbedingungen untersagt.

  Tech-Milliardär Elon Musk räumte allerdings jüngst in einem Gerichtsverfahren ein, dass er mit dieser Technik seinen KI-Chatbot Grok von KI-Modellen des ChatGPT-Entwicklers OpenAI lernen ließ. Anthropic gilt aktuell als der schärfste Rivale von OpenAI und warf chinesischen Unternehmen wiederholt vor, die Methode zu verwenden.

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Härtere Gangart gefordert
In dem Brief forderte Anthropic vom Kongress unter anderem ein härteres Vorgehen gegen chinesische Unternehmen, die zur „Destillation“ greifen. Auch sollten amerikanische KI-Firmen die Freiheit bekommen, einander vor solchen Attacken zu warnen. Zudem ruft Anthropic dazu auf, den Zugang chinesischer Player zu Technik wie KI-Chips weiter einzuschränken.

  Damit bekräftigt die KI-Firma den Konfrontationskurs zum Chip-Schwergewicht Nvidia. Das Unternehmen wirbt bei der US-Regierung dafür, auch die Ausfuhr leistungsstärkerer KI-Systeme nach China zu erlauben.

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