Anthropic wirft Alibaba massive Kopier-Attacke vor

Alibaba äußerte sich zunächst nicht zu den Vorwürfen. Dem von der „Financial Times“ veröffentlichten Brief zufolge interagierten mit dem chinesischen Konzern verbandelte Angreifer über nahezu 25.000 betrügerische Accounts von Ende April bis Anfang Juni fast 29 Millionen Mal mit Anthropics KI-Software Claude. Dabei hätten sie mehr über zentrale Aspekte wie etwa den Aufbau der Software und deren Logik beim Ausführen von Aufgaben erfahren wollen.