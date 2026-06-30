JD.com kommt Übernahme von MediaMarkt näher

Der Konzern rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit dem Vollzug der Transaktion. Dabei werden die Pläne weiter von mehreren Behörden untersucht. So hat die EU-Kommission etwa Bedenken, dass JD.com den Kauf mithilfe von Subventionen der Volksrepublik stemmt, was den Übernahmeprozess verzerrt haben könnte. JD.com hatte dies zurückgewiesen.