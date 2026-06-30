JD.com kommt Übernahme von MediaMarkt näher

Der chinesische Tech-Riese JD.com ist auf dem Weg zur milliardenschweren Übernahme der MediaMarkt-Saturn-Mutter Ceconomy einen Schritt vorangekommen. JD.com habe die investitionskontrollrechtliche Freigabe des deutschen Wirtschaftsministeriums für die Transaktion erhalten, teilte der Konzern am Montag mit.
Der Konzern rechnet in der zweiten Jahreshälfte mit dem Vollzug der Transaktion. Dabei werden die Pläne weiter von mehreren Behörden untersucht. So hat die EU-Kommission etwa Bedenken, dass JD.com den Kauf mithilfe von Subventionen der Volksrepublik stemmt, was den Übernahmeprozess verzerrt haben könnte. JD.com hatte dies zurückgewiesen.
Das chinesische Unternehmen würde durch die Übernahme Zugriff auf große Online-Shops, deren Daten und Technik sowie mehr als 1000 Filialen erhalten und könnte dann im Wettbewerb mit Alibaba oder Amazon das Europageschäft ausbauen.
Die MediaMarktSaturn-Mutter Ceconomy beschäftigt rund 48.000 Menschen, etwa 17.000 davon in Deutschland. JD.com will die Düsseldorfer Holding im Fall einer genehmigten Übernahme von der Börse nehmen. Ceconomy wird bei der Transaktion mit rund 2,2 Milliarden Euro bewertet.
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