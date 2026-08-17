Iranische Armee setzt Kopfgeld auf US-Soldaten aus

Knackpunkt Straße von Hormuz

Zuletzt haben die US-Regierung und die iranische Führung unter anderem wieder wegen der Straße von Hormuz gestritten. US-Präsident Donald Trump kündigte etwa an, die Meerenge als US-Territorium ausweisen zu wollen. „Die Straße von Hormuz lässt sich weder per Tweet noch mit einem Flugzeugträger, noch durch einen Befehl oder eine Wahlkampfrede einnehmen“, richtete ihm Irans Vizeaußenminister Kazem Gharibabadi daraufhin aus. Man habe sich noch nicht entschieden, ob man neue Gespräche mit Washington aufnehme oder nicht.