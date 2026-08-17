Hochstapler Danny K. fasst fünf Jahre Haft aus

Auch Strache von falschem Investor geblendet

Und das tat er auch an den ersten Verhandlungstagen vor dem Schöffensenat. Danny K. bezeichnete sich als „Business-Angel“ – der Millionenschaden sei einfach ein normales Risiko in der Investmentwelt. In der er mit durchaus bekannten Namen verkehrte. Unter den Geschädigten ist Ex-Vizekanzler Heinz-Christian Strache, der im Prozess auch als Zeuge ausgesagt hat. Der 43-Jährige sei ihm Vermittlungshonorar schuldig geblieben. Strache sprach von über zwei Millionen Euro, die allein ihn betreffen würden. Das ist aber ein Fall fürs Zivilgericht.