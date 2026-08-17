Nestlé wittert Geschäft wegen Nebenwirkungen

Diätologin: „Ziemlich traurig“

Nicht alle sind von dem Ansatz des Unternehmens überzeugt. Ernährungsfachleute weisen etwa darauf hin, dass frische und unverarbeitete Lebensmittel wie Fleisch, Eier, Bohnen oder Nüsse ebenfalls reich an Proteinen und Nährstoffen seien. „Es ist ziemlich traurig, dass wir uns immer wieder neuen Produkten zuwenden, die teurer sind als vollwertige, frische Lebensmittel“, sagte Amanda Avery, Professorin für Diätetik an der Universität Nottingham. „Leider lassen wir uns stark vom Marketing beeinflussen. Nestlé wird seine Hausaufgaben gemacht haben“, meinte sie weiter. Der Konzern werde mit seiner Strategie wahrscheinlich Erfolg haben.