Sieben Jahre Haft für unbelehrbaren Einbrecher

Einreiseverbot und Vorstrafen

Dabei hätte der Rumäne (53) gar nicht in Österreich einreisen dürfen, da gegen ihn ein Einreiseverbot bestand. Weil er eben in Niederösterreich aufgrund von Einbruchsdiebstählen bereits sieben Jahre im Gefängnis verbrachte. Doch der achtfach vorbestrafte Kriminelle – alles einschlägige Vorverurteilungen – pfiff offensichtlich darauf. Denn: An einem Tatort konnten die Ermittler seine DNA finden. Trotz des eindeutigen Beweismittels leugnete der Angeklagte die Vorwürfe beim Prozess in Salzburg und meinte, dass sein Genmaterial von früher stamme – er wollte wohl vor Jahren schon am selben Tatort gewesen sein. „Das ist nicht lebensnah“, erwiderte die Vorsitzende beim fortgesetzten Prozess am Montag.