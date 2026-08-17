Sieben Jahre Haft für unbelehrbaren Einbrecher

Schon einmal fasste der angeklagte und achtfach vorbestrafte Rumäne sieben Jahre Haft aus. Am Montag bekam er wieder die gleiche Strafe – erneut aufgrund von Einbruchsdiebstählen. Der 53-Jährige leugnete trotz eindeutiger DNA-Spuren. „Das ist nicht lebensnah“, fand die Richterin.
Fünf Einbrüche listete die Anklage der Salzburger Staatsanwaltschaft auf, verübt zwischen dem 13. und 19. November 2024. Aus einer Wohnung im steirischen Leins nahm er demnach einen Hammer mit, aus einer anderen Wohnstätte in Eben im Pongau konnte er Schmuck erbeuten. Münzgeld nahm er aus einem Automaten eines Gastrolokals in Bischofshofen mit. Und zwei Einbrüche in Wien – in eine Wohnung und in einen Pkw – blieben nur im Versuchsstadium. Wert der Beute: rund 4500 Euro.
Einreiseverbot und Vorstrafen
Dabei hätte der Rumäne (53) gar nicht in Österreich einreisen dürfen, da gegen ihn ein Einreiseverbot bestand. Weil er eben in Niederösterreich aufgrund von Einbruchsdiebstählen bereits sieben Jahre im Gefängnis verbrachte. Doch der achtfach vorbestrafte Kriminelle – alles einschlägige Vorverurteilungen – pfiff offensichtlich darauf. Denn: An einem Tatort konnten die Ermittler seine DNA finden. Trotz des eindeutigen Beweismittels leugnete der Angeklagte die Vorwürfe beim Prozess in Salzburg und meinte, dass sein Genmaterial von früher stamme – er wollte wohl vor Jahren schon am selben Tatort gewesen sein. „Das ist nicht lebensnah“, erwiderte die Vorsitzende beim fortgesetzten Prozess am Montag.
Das nicht rechtskräftige Urteil lautete erneut sieben Jahre Haft wegen gewerbsmäßigen Einbruchsdiebstahls. Zu milde für die Staatsanwaltschaft, die Berufung anmeldete. Auch der Rumäne wollte das Urteil nicht akzeptieren und kündigte Rechtsmittel an.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.