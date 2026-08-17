Video: Lustenau feiert ersten Saisonsieg gegen WAC

Aufsteiger Austria Lustenau hat den ersten Sieg in dieser Saison der Fußball-Bundesliga gefeiert. Die Vorarlberger besiegten am Samstag in der dritten Runde den WAC vor allem dank Antonio Verinac mit 2:1 (2:1). Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).