Video: Dritter Sieg! Meister LASK unaufhaltsam

Für den LASK läuft es in der neuen Saison weiter wie geschmiert. Der Double-Champion entschied das Oberösterreich-Duell mit der SV Ried am Freitag zum Rundenauftakt nach einem frühen 0:1-Rückstand noch klar mit 4:1 (3:1) für sich und gewann damit auch das dritte Spiel in der Fußball-Bundesliga. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria - die Highlights (oben im Video).