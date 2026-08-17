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Angreifer geflüchtet

Messerattacke aus dem Nichts: 21-Jähriger verletzt

Kriminalität & Sicherheit
17.08.2026 12:55
Der Keplerplatz in Favoriten wurde Schauplatz einer Messerattacke (Archivbild).
Der Keplerplatz in Favoriten wurde Schauplatz einer Messerattacke (Archivbild).(Bild: Andi Schiel)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Ein Unbekannter hat einen 21-Jährigen am Sonntagabend am Wiener Keplerplatz mit einem Messer attackiert. Die Attacke kam laut dem Opfer aus dem Nichts. Der 21-Jährige erlitt einen Schnitt an der Hand.

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Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, habe ihn der Unbekannte gegen 20.40 Uhr beim Spielplatz am Keplerplatz angesprochen. Ohne einen für ihn ersichtlichen Grund, soll der Tatverdächtige plötzlich ein Messer gezogen und ihn damit verletzt haben.

Anschließend ergriff der Unbekannte Richtung Reumannplatz die Flucht. Der 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Spital gebracht.

Täterbeschreibung
Laut Angaben des Opfers trug der Angreifer eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt. Er dürfte etwa 20 Jahre alt sein. 

Die Ermittlungen laufen.

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