Messerattacke aus dem Nichts: 21-Jähriger verletzt

Ein Unbekannter hat einen 21-Jährigen am Sonntagabend am Wiener Keplerplatz mit einem Messer attackiert. Die Attacke kam laut dem Opfer aus dem Nichts. Der 21-Jährige erlitt einen Schnitt an der Hand.
Wie das Opfer gegenüber der Polizei angab, habe ihn der Unbekannte gegen 20.40 Uhr beim Spielplatz am Keplerplatz angesprochen. Ohne einen für ihn ersichtlichen Grund, soll der Tatverdächtige plötzlich ein Messer gezogen und ihn damit verletzt haben.
Anschließend ergriff der Unbekannte Richtung Reumannplatz die Flucht. Der 21-Jährige wurde von der Berufsrettung Wien erstversorgt und ins Spital gebracht.
Täterbeschreibung
Laut Angaben des Opfers trug der Angreifer eine schwarz-weiße Kappe, eine beige Hose und ein schwarzes Shirt. Er dürfte etwa 20 Jahre alt sein.
Die Ermittlungen laufen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.