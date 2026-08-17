Profi ertrinkt bei Badeunfall fast in Swimmingpool

„Forza Yael, wir stehen alle hinter dir“

Er wurde demnach aus dem Wasser geholt und mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. Der Verein machte keine Angaben zum genauen Gesundheitszustand von Trepy und bat, die Privatsphäre des Spielers und seiner Familie zu respektieren. Cagliari kündigte an, über neue Entwicklungen zu informieren. Bei Instagram schrieb der Club mit Herzen versehen: „Forza Yael, wir stehen alle hinter dir.“