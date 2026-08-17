Video: 8:0! Rekord-Gala und Viererpack von Adamsen

Der SK Rapid bleibt mit einer eindrucksvollen Vorstellung gegen den GAK auf der Siegerstraße. Zum Abschluss der 3. Runde der Fußball-Bundesliga überrollte das Team von Coach Johannes Hoff Thorup die Grazer in Wien mit 8:0 (5:0) und ist damit neuer Tabellenführer. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).