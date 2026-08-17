Video: Austria holt den ersten „Dreier“ der Saison

Austria Wien hat das Duell der bisher punkt- und torlosen Mannschaften in der Fußball-Bundesliga gewonnen. Die Violetten siegten am Sonntag beim TSV Hartberg 2:0 (0:0) und gaben die Rote Laterne an die Steirer ab. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).