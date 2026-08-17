Video: Salzburg fährt den ersten Saisonsieg ein

Red Bull Salzburg ist nach zwei Pflichtspiel-Unentschieden auf die Siegerstraße zurückgekehrt. Der ehemalige Serienmeister setzte sich am Sonntag in der Fußball-Bundesliga bei der WSG Tirol mit 3:0 (2:0) durch und hält nach drei Runden als ungeschlagenes Team wie Vizemeister Sturm Graz bei sieben Zählern. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).