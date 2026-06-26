Südkorea bildet halbe Million Drohnen-Krieger aus

Ziel ist, dass Drohnen zu einem Standardausrüstungsgegenstand für jeden einzelnen Soldaten werden. Zudem sollen mehr als 20.000 kostengünstige Einwegdrohnen angeschafft werden. Drohnen dürften nicht länger nur von wenigen Einheiten genutzt werden, sondern müssten ein universelles Kampfmittel werden, sagte Verteidigungsminister Ahn Gyu-back. Sie sollten von den Soldaten wie eine „zweite persönliche Waffe“ eingesetzt werden.