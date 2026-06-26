Südkorea bildet halbe Million Drohnen-Krieger aus

Südkorea will nach Angaben der Regierung seine Drohnen- und Anti-Drohnen-Streitkräfte massiv ausbauen und dafür 500.000 sogenannte „Drohnen-Krieger“ ausbilden. Damit solle das Arsenal an unbemannten Waffensystemen vergrößert werden, um dem verfeindeten Nordkorea etwas entgegenzusetzen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Bis 2029 plane das Militär die Herstellung von 110.000 Drohnen für Heer, Marine, Luftwaffe und Marineinfanterie.
Ziel ist, dass Drohnen zu einem Standardausrüstungsgegenstand für jeden einzelnen Soldaten werden. Zudem sollen mehr als 20.000 kostengünstige Einwegdrohnen angeschafft werden. Drohnen dürften nicht länger nur von wenigen Einheiten genutzt werden, sondern müssten ein universelles Kampfmittel werden, sagte Verteidigungsminister Ahn Gyu-back. Sie sollten von den Soldaten wie eine „zweite persönliche Waffe“ eingesetzt werden.
Auf chinesische Bauteile wird verzichtet
Bei der Produktion werde aus Sicherheitsbedenken vollständig auf südkoreanische Bauteile gesetzt und auf chinesische Komponenten verzichtet, erklärte Ahn weiter. Die Pläne sind eine Reaktion auf die Lehren aus den Konflikten in der Ukraine und im Nahen Osten. „In großer Zahl eingesetzte, kostengünstige Drohnen verändern die Art der Kriegsführung grundlegend“, warnte der Minister. Auch Nordkorea treibe die Entwicklung unbemannter Systeme voran.
Südkorea plant zudem den Ausbau von Anti-Drohnen-Systemen wie Laserwaffen sowie Mikrowellenwaffen, die mit elektromagnetischen Impulsen die Elektronik ganzer Drohnenschwärme ausschalten können. Ein weiterer Grund für die stärkere Automatisierung der Streitkräfte ist der demografische Wandel in Südkorea, der das Militär unter Druck setzt, seine Kampfkraft mit weniger Personal aufrechtzuerhalten.
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