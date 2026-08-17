So senkt Polen den Spritpreis in den Sommerferien

In Deutschland lief der Tankrabatt, eine auf zwei Monate befristete Steuersenkung auf Sprit, Ende Juni aus. Angesichts hoher Spritpreise gibt es immer wieder Forderungen, Autofahrer weiter zu entlasten. So plädierten jüngst führende SPD-Politiker, darunter Generalsekretär Tim Klüssendorf, für eine Spritpreisbremse. Die deutsche Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig, die sich im September erneut zur Wahl stellt, forderte zudem eine Übergewinnsteuer für Mineralölkonzerne. Auch die Grünen machen sich für eine solche Steuer stark.