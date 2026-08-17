4,09 Promille! Trucker verliert 22 Tonnen Melonen

Passanten durften Gemüse mitnehmen

Die Polizisten nahmen an der Unfallstelle einen komischen Geruch war – doch es waren nicht die zermatschten Melonen, sondern der Atem des Lenkers. Sie führten einen Alkoholtest durch und dieser ergab einen Wert von 4,09 Promille! Der Fahrer wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Dazu hat er noch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es wurde auch die Sicherheitsleistung angeordnet, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.