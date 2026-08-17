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Gegen Baum gekracht

4,09 Promille! Trucker verliert 22 Tonnen Melonen

Ausland
17.08.2026 12:48
Ein betrunkener Lenker kracht in Deutschland gegen einen Baum und verliert 22 Tonnen ...
Ein betrunkener Lenker kracht in Deutschland gegen einen Baum und verliert 22 Tonnen Wassermelonen.(Bild: Timon Peskin)
Porträt von Sarah Dan
Von Sarah Dan

Kurioser Unfall in Niedersachsen: Ein Lastwagenfahrer (52) ist am Sonntagnachmittag bei Wiefelstede mit seinem Sattelzug von der Straße abgekommen. Im Gepäck: 22 Tonnen Melonen. Im Atem: 4,09 Promille Alkohol.

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Der betrunkene Lkw-Lenker war gegen 16 Uhr gegen einen Baum gekracht. Bei dem Crash wurde die Ladebordwand aufgerissen und ein großer Teil der Fracht –  insgesamt 22 Tonnen Melonen – fielen aus dem Lkw und rollten auf einen Acker.

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Passanten durften Gemüse mitnehmen
Die Polizisten nahmen an der Unfallstelle einen komischen Geruch war – doch es waren nicht die zermatschten Melonen, sondern der Atem des Lenkers. Sie führten einen Alkoholtest durch und dieser ergab einen Wert von 4,09 Promille! Der Fahrer wurde mit der Rettung ins Spital gebracht, sein Führerschein wurde ihm abgenommen. Dazu hat er noch eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Es wurde auch die Sicherheitsleistung angeordnet, da er keinen Wohnsitz in Deutschland hat.

Die Straßen wurden rund acht Stunden gesperrt während den Aufräumarbeiten. Der Sachschaden soll im mittleren sechsstelligen Bereich liegen laut der Polizei. Nach diesem Ereignis gab die Polizei die beschädigte Ladung frei und die Passanten durften das Gemüse mitnehmen.

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