Hayden Panettiere führte ein Leben voller Abgründe

Es ist eine Nachricht, die Fans und Freunde erschüttert: Hayden Panettiere ist im Alter von nur 36 Jahren verstorben. Wie, das versucht die Polizei nun zu klären. Denn vor ihrem Tod rückten die Rettungskräfte an, konnten aber nur noch den Tod der Schauspielerin feststellen. Auf ihrem letzten Instagram-Foto zeigt sie sich lächelnd, blickt positiv in die Zukunft. Doch Panettiere lebte ein Leben voller Schicksalsschläge und Abgründe ...
Wie US-Medien berichteten, sei Panettiere vor ihrem Tod mit On-off-Freund Brian Hickerson von Los Angeles nach South Carolina, seine Heimat, geflogen. Hier kam es am Sonntag zur Tragödie.
Keine Hinweise auf ein Verbrechen
Wie NBC News aus dem Polizeibericht zitiert, wurden am Sonntagmittag Polizei und Rettung zu einem Einsatz in ein Apartment in Greenville gerufen. Es ging um eine bewusstlose Frau, die sich später als Panettiere herausstellte. Zwar wurde versucht, die Schauspielerin wiederzubeleben, doch Panettiere konnte schließlich nur noch für tot erklärt werden.
Hinweise auf ein Verbrechen oder verdächtige Umstände gebe es nicht, teilte die Polizei mit. Dennoch wird jetzt zum Tod der 36-Jährigen, die in wenigen Tagen Geburtstag gefeiert hätte, ermittelt.
Berührendes letztes Foto
Besonders berührend: Panettieres letztes Posting, das vom 27. Juli stammt. Auf der Schwarz-Weiß-Aufnahme ist sie mit einem Freund zu sehen, zwinkert und lächelt in die Kamera. „Good times and good friends“, also „Gute Zeiten und gute Freunde“, schrieb die Schauspielerin zu dem Schnappschuss.
Unter dem Posting fanden sich am Montag zahlreiche Beileidsbekundungen – auch von Schauspielerin Selma Blair.
On-off-Liebe mit Hickerson
Auch wenn Panettiere auf dem Schnappschuss lächelt, scheinbar zuversichtlich in die Zukunft blickt: Nach dem tragischen Tod der „Heroes“-Darstellerin rückt nun das tragische Leben der Hollywood-Schönheit in den Fokus. Nicht zuletzt ihre schlagzeilenträchtige On-off-Liebe zum 37-jährigen Hickerson. 2018 wurden Panettiere und Hickerson ein Paar, kennengelernt haben sollen sie sich über gemeinsame Freunde.
Doch die Liebe war äußerst turbulent, mehrfach wurde Hickerson wegen häuslicher Gewalt festgenommen. 2020 trennte sich Panettiere schließlich von ihrem Freund, erwirkte eine Schutzanordnung gegen ihn.
Überraschende Versöhnung
Im Interview mit dem „People“-Magazin sprach Panettiere damals offen über das, was ihr mit Hickerson widerfahren war: „Ich gehe mit der Wahrheit darüber an die Öffentlichkeit, was mir widerfahren ist, in der Hoffnung, dass meine Geschichte anderen Menschen in missbräuchlichen Beziehungen Mut macht, sich die Hilfe zu holen, die sie brauchen und verdienen.“
Drei Jahre später die Überraschung: Panettiere versöhnte sich mit Hickerson. „Ja, es gibt Gefühle“, erklärte sie damals schlicht.
Wochenbettdepression, Alkoholsucht
Doch die turbulente Beziehung mit Hickerson war längst nicht der einzige Schicksalsschlag, den Panettiere erleben musste. Erst im Mai gab die Schauspielerin ihre Biografie „This is Me“ heraus und sprach darin offen über ihre Dämonen. Unter anderem über ihre schwere Wochenbettdepression nach der Geburt ihrer Tochter, die sie mit Wladimir Klitschko hat, und ihre Alkoholsucht.
In ihrer Biografie „This is Me“ schrieb Panettiere offen über ihr bewegtes Leben voller Höhen und Tiefen:
In einem Post auf Instagram vom Magazin „The Cut“ dazu wird sie mit Bezug auf Alkohol zitiert: „In dem Moment, als ich dieses Brennen spürte, war die Angst, die ich seit der Geburt meiner Tochter verspürt hatte, verschwunden.“
Schon 2022 sprach sie mit dem „People“-Magazin über ihre Sucht. „Ich zitterte beim Aufwachen und konnte nur mit einem Schluck Alkohol funktionieren“, gestand sie. Demnach tat sie mit Opiaten und Alkohol alles, um sich für einen Moment glücklicher zu fühlen. „Dann ging es mir schlechter als vorher. Ich befand mich in einem Kreislauf der Selbstzerstörung.“
„Als hätte ich Hälfte meiner Seele verloren“
2023 musste Panettiere einen schrecklichen Schicksalsschlag erleiden: Ihr Bruder Jansen starb im Alter von nur 28 Jahren an einer Herzkrankheit. „Als ich ihn verlor, fühlte ich mich, als hätte ich die Hälfte meiner Seele verloren“, schilderte Panettiere später.
Auf Instagram postete Panettiere zwei Jahre nach dem Tod ihres Bruders einen bewegenden Tribut:
Im „Jay Shetty Podcast“ äußerte sich Panettiere im Mai ebenfalls über die Tiefe Trauer nach dem Tod ihres Bruders, aber auch über eine schwierige Kindheit als Kinderstar und ihre distanzierte Beziehung zu ihrer Mutter.
„Noch so viel mehr Leben vor mir“
Trotz alledem blicke sie hoffnungsvoll nach vorn, erklärte die Schauspielerin damals. „Endlich habe ich das Gefühl, all diese Dunkelheit und Negativität abgeschüttelt zu haben“, sagte sie. „Eine Tür habe ich geschlossen, und eine andere hat sich geöffnet. Ich spüre all die aufregenden Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich noch so viel mehr Leben vor mir habe.“
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