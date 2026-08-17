Hayden Panettiere führte ein Leben voller Abgründe

„Noch so viel mehr Leben vor mir“

Trotz alledem blicke sie hoffnungsvoll nach vorn, erklärte die Schauspielerin damals. „Endlich habe ich das Gefühl, all diese Dunkelheit und Negativität abgeschüttelt zu haben“, sagte sie. „Eine Tür habe ich geschlossen, und eine andere hat sich geöffnet. Ich spüre all die aufregenden Möglichkeiten. Ich habe das Gefühl, dass ich noch so viel mehr Leben vor mir habe.“