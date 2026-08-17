Feldhofer-Aus, Trauner-Goodbye und Rodri-Tauziehen

Nach dem 8:0-Sieg von Rapid trennt sich der GAK am Tag nach dem Spiel von Trainer Ferdinand Feldhofer. Außerdem sprechen wir Sportkrone Inside über die Erkenntnisse nach drei Bundesliga-Spieltagen und liefern die Vorschau zum Europacup-Quali-Finish. Und nach 16 Jahren endet die Karriere von Gernot Trauner, während der beste Spieler der Weltmeisterschaft unmittelbar vor einem Engagement beim FC Barcelona steht.