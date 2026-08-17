Hochschwab: Vermisster Wanderer (20) tot gefunden

Seit Sonntagmittag läuft, wie berichtet, im steirischen Hochschwabgebirge eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Wanderer. Der 20-jährige Burgenländer machte sich schon am Samstag um 4 Uhr morgens – nach derzeitigem Wissensstand allein – auf den Weg. Da seine Eltern, wie sonst üblich, weder eine Nachricht noch Bilder von ihm erhielten, machten sie sich Sorgen und alarmierten die Einsatzkräfte.