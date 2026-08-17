Hochschwab: Vermisster Wanderer (20) tot gefunden

Traurige Nachrichten vom steirischen Hochschwab: Jener junger Bergsteiger, der seit Samstag als vermisst galt, wurde am Sonntagabend tot aufgefunden. Aufgrund der aufziehenden Gewitter dauert die Bergeaktion am Montag an.
Seit Sonntagmittag läuft, wie berichtet, im steirischen Hochschwabgebirge eine großangelegte Suchaktion nach einem vermissten Wanderer. Der 20-jährige Burgenländer machte sich schon am Samstag um 4 Uhr morgens – nach derzeitigem Wissensstand allein – auf den Weg. Da seine Eltern, wie sonst üblich, weder eine Nachricht noch Bilder von ihm erhielten, machten sie sich Sorgen und alarmierten die Einsatzkräfte.
140 Mitglieder von Bergrettung, Feuerwehr, der Polizei und Rotem Kreuz standen am Sonntag im Einsatz. Auch zwei Polizeihubschrauber kreisten über dem Gebiet. Lange ohne Ergebnis, bis am Sonntagabend kurz vor 22 Uhr eine Drohne mittels Wärmebildkamera eine Person identifizieren konnte. Der vermisste Wanderer wird unweit der Einstiegsstelle bei Seewiesen vermutet.
Nach Informationen der Polizei dürfte der junge Bergsteiger jedoch nicht mehr am Leben sein. Noch konnte er allerdings nicht geborgen werden: „Die Bergung gestaltet sich äußerst schwierig. Gewitter ziehen auf und der Wind hindert den Polizeihubschrauber an der Arbeit“, berichtet Stefan Schröck von der Bergrettung am Montagvormittag. Die Eltern des 20-Jährigen werden vom Kriseninterventionsteam betreut.
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