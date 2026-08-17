Video: Sturm bezwingt Altach dank Jattas Goldtor

Sturm Graz hat das Fußball-Bundesliga-Heimspiel gegen den SCR Altach am Samstagabend mit 1:0 für sich entschieden. Das Team von Trainer Fabio Ingolitsch hatte dabei gegen stark auftretende Vorarlberger lange zu kämpfen, bis Seedy Jatta mit seinem Treffer in der 78. Minute die Steirer erlöste. Sportkrone.at zeigt – in Kooperation mit Sky Sport Austria – die Highlights (oben im Video).