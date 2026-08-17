Fels löste sich: Kletterer bei Absturz verletzt

Plötzlich löste sich Felsschuppe

Die beiden Männer stiegen in wechselnder Führung bergwärts. In der fünften Seillänge übernahm der 52-Jährige den Vorstieg. Als er eine etwa 25 Zentimeter starke und rund 80 Zentimeter lange Felsschuppe erreichte und sich daran festhalten wollte, begann sich diese plötzlich zu lösen.