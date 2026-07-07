Witwe verlor Million, glaubt aber weiter Betrügern

Eine Pensionistin in Oberösterreich verlor ihr gesamtes Vermögen, glaubt aber weiterhin an Versprechungen einer ominösen Anwältin und falschen Interpol-Polizisten. Obwohl es ein Fall wie aus dem Lehrbuch ist und die echte Polizei die Schritte der Betrüger vorhergesagt hat, stoßen die Ermittler hier an ihre Grenzen.
Für Betrugsermittler ist der Fall einer Seniorin aus dem Zentralraum Routine. Nur die Schadenshöhe – fast eine Million Euro – ist über dem Durchschnitt. Bearbeiten werden sie den Fall aber nie, denn die Rentnerin glaubt, dass noch alles gut wird. Sie wandte sich an die „Krone“, um andere zu warnen, lässt sich aber selbst nicht helfen. Doch der Reihe nach.
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