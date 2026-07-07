Witwe verlor Million, glaubt aber weiter Betrügern

Für Betrugsermittler ist der Fall einer Seniorin aus dem Zentralraum Routine. Nur die Schadenshöhe – fast eine Million Euro – ist über dem Durchschnitt. Bearbeiten werden sie den Fall aber nie, denn die Rentnerin glaubt, dass noch alles gut wird. Sie wandte sich an die „Krone“, um andere zu warnen, lässt sich aber selbst nicht helfen. Doch der Reihe nach.