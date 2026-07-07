Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Kreislauf unter Druck

31 Grad im Anmarsch: Österreich schwitzt wieder

Österreich
07.07.2026 05:00
Die Sommerhitze kehrt zurück: In Österreich steigen die Temperaturen wieder deutlich an – ...
Die Sommerhitze kehrt zurück: In Österreich steigen die Temperaturen wieder deutlich an – vielerorts wird geschwitzt, der Kreislauf kommt dabei spürbar unter Druck. (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Hannah Tilly
Von Hannah Tilly

Nach einem deutlich kühleren Wochenstart zeigt sich das Wetter am Dienstag wieder von seiner hochsommerlichen Seite – das bedeutet: Sonnenschein und steigende Temperaturen. Experten raten zu ausreichend Flüssigkeit, leichter Kleidung und Vorsicht in den heißesten Tagesstunden. Die kurze Verschnaufpause vom Montag war jedenfalls schnell vorbei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Montag brachte vor allem über Wien dichte Wolken und einen gedämpften Eindruck vom Sommer. Statt Hitze gab es zeitweise frische Luft und angenehm kühle Phasen. Am Abend pendelten die Temperaturen meist nur noch zwischen 20 und 23 Grad – ideal zum Durchlüften, bevor sich Wohnungen und Häuser wieder aufheizen.

Sonne, Quellwolken und bis zu 32 Grad
Laut Prognose von GeoSphere Austria startet der Dienstag zunächst mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch zunehmend Quellwolken, die den Sonnenschein phasenweise abschirmen können. Ganz stabil bleibt die Lage also nicht – vereinzelte, meist unergiebige Schauer sind nicht auszuschließen, in den meisten Regionen bleibt es aber trocken.

Die Temperaturen steigen kräftig an: Frühwerte liegen zwischen 11 und 20 Grad, am Nachmittag werden schließlich 25 bis 32 Grad erreicht – in manchen Regionen also wieder echtes Hochsommerniveau. Dazu weht der Wind lebhaft aus West, in höheren Lagen teils auch stark. Besonders an der Alpennordseite kann er zeitweise kräftig auffrischen, im Süden bleibt es etwas ruhiger.

Kreislauf im Härtetest: Mediziner warnt vor Belastung
Mit der Hitze steigt nicht nur das Thermometer, sondern auch die Belastung für den Körper. Der Facharzt Siegfried Eckert erklärt die Auswirkungen sommerlicher Temperaturen auf den Kreislauf – und gibt klare Hinweise für den Umgang mit der Hitze: „Menschen, denen regelmäßiger Sport nicht möglich ist, schwitzen bei diesen Temperaturen sehr stark. Dadurch droht ein verstärkter Verlust an Wasser und Salzen, der das Blut dickflüssiger machen kann und den Kreislauf belastet. Sie sollten daher ausreichend viel trinken, am besten Mineralwasser, Fruchtsaftschorle oder Früchtetees.“ 

Besonders in den Mittagsstunden sei es oft schon zu warm für Aktivitäten im Freien. Sport sei daher nur für sehr gut Trainierte empfehlenswert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
07.07.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Aktivistin alarmiert
„Verhältnisse wie im Iran sind schon da!“
krone.tv fragt nach
Regierungszeugnis? „Nicht genügend, ganz schlimm“
Auslöser unklar
Sri Lanka: Zwei Dutzend Tote bei Gefängnisrevolte
Magma und Wasser
Philippinen: Explosive Eruption am Vulkan Taal
Stinkende Algen
Miami Beach: Strände mit Unmengen Seetang bedeckt
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Burgenland
Jetzt ist der nächste Politiker seinen Schein los
256.825 mal gelesen
Politiker und Alkohol: Zuletzt traf es Norbert Hofer, jetzt wurde noch ein Fall bekannt.
Adabei Österreich
Rock-Legende in der Wiener Innenstadt gesichtet
119.427 mal gelesen
Na, hätten Sie ihn direkt erkannt? Alice Cooper reist aktuell durch Österreich.
Wien
Mehrere Verletzte bei Gasexplosion in Wien
91.750 mal gelesen
Aus diesen Trümmern wurde ein 93-jähriger Mann schwer verletzt geborgen.
Innenpolitik
Rosenkranz gerät nach Taxifahrer-Prügel ins Visier
1130 mal kommentiert
Die Grünen kritisieren Rosenkranz.
Innenpolitik
Musterschüler? Ihre Noten für die Regierung
1110 mal kommentiert
„Setzen, nicht genügend“ – oder haben Babler, Stocker und Meinl-Reisinger Sie überzeugt?  
Oberösterreich
ÖGK plant großen Kahlschlag bei den Servicestellen
769 mal kommentiert
Alleine in Oberösterreich (am Bild die Zentrale in Linz) gibt es 41 Service. 
Mehr Österreich
Wirbel um Sozialplan
Miese Tricks bei Tiroler Flüchtlingsgesellschaft
Krone Plus Logo
Es geht um 47 Minuten
Keine Strafe für Pfand-Coup: Anzeige kam zu spät
Kreislauf unter Druck
31 Grad im Anmarsch: Österreich schwitzt wieder
Krone Plus Logo
„Es ist typisch, ...“
Witwe verlor Million, glaubt aber weiter Betrügern
Festnahmen auch in Ö
Menschenhandel: Über 2000 Opfer identifiziert
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf