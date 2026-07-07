31 Grad im Anmarsch: Österreich schwitzt wieder

Kreislauf im Härtetest: Mediziner warnt vor Belastung

Mit der Hitze steigt nicht nur das Thermometer, sondern auch die Belastung für den Körper. Der Facharzt Siegfried Eckert erklärt die Auswirkungen sommerlicher Temperaturen auf den Kreislauf – und gibt klare Hinweise für den Umgang mit der Hitze: „Menschen, denen regelmäßiger Sport nicht möglich ist, schwitzen bei diesen Temperaturen sehr stark. Dadurch droht ein verstärkter Verlust an Wasser und Salzen, der das Blut dickflüssiger machen kann und den Kreislauf belastet. Sie sollten daher ausreichend viel trinken, am besten Mineralwasser, Fruchtsaftschorle oder Früchtetees.“