31 Grad im Anmarsch: Österreich schwitzt wieder

Nach einem deutlich kühleren Wochenstart zeigt sich das Wetter am Dienstag wieder von seiner hochsommerlichen Seite – das bedeutet: Sonnenschein und steigende Temperaturen. Experten raten zu ausreichend Flüssigkeit, leichter Kleidung und Vorsicht in den heißesten Tagesstunden. Die kurze Verschnaufpause vom Montag war jedenfalls schnell vorbei.
Der Montag brachte vor allem über Wien dichte Wolken und einen gedämpften Eindruck vom Sommer. Statt Hitze gab es zeitweise frische Luft und angenehm kühle Phasen. Am Abend pendelten die Temperaturen meist nur noch zwischen 20 und 23 Grad – ideal zum Durchlüften, bevor sich Wohnungen und Häuser wieder aufheizen.
Sonne, Quellwolken und bis zu 32 Grad
Laut Prognose von GeoSphere Austria startet der Dienstag zunächst mit viel Sonnenschein. Im Tagesverlauf bilden sich jedoch zunehmend Quellwolken, die den Sonnenschein phasenweise abschirmen können. Ganz stabil bleibt die Lage also nicht – vereinzelte, meist unergiebige Schauer sind nicht auszuschließen, in den meisten Regionen bleibt es aber trocken.
Die Temperaturen steigen kräftig an: Frühwerte liegen zwischen 11 und 20 Grad, am Nachmittag werden schließlich 25 bis 32 Grad erreicht – in manchen Regionen also wieder echtes Hochsommerniveau. Dazu weht der Wind lebhaft aus West, in höheren Lagen teils auch stark. Besonders an der Alpennordseite kann er zeitweise kräftig auffrischen, im Süden bleibt es etwas ruhiger.
Kreislauf im Härtetest: Mediziner warnt vor Belastung
Mit der Hitze steigt nicht nur das Thermometer, sondern auch die Belastung für den Körper. Der Facharzt Siegfried Eckert erklärt die Auswirkungen sommerlicher Temperaturen auf den Kreislauf – und gibt klare Hinweise für den Umgang mit der Hitze: „Menschen, denen regelmäßiger Sport nicht möglich ist, schwitzen bei diesen Temperaturen sehr stark. Dadurch droht ein verstärkter Verlust an Wasser und Salzen, der das Blut dickflüssiger machen kann und den Kreislauf belastet. Sie sollten daher ausreichend viel trinken, am besten Mineralwasser, Fruchtsaftschorle oder Früchtetees.“
Besonders in den Mittagsstunden sei es oft schon zu warm für Aktivitäten im Freien. Sport sei daher nur für sehr gut Trainierte empfehlenswert.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.