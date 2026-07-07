Nun spricht auch der Kreml von „echtem Krieg“

Gegenüber dem russischen Staatsfernsehen erklärte Dmitri Peskow, dass der ursprünglich als „Spezialoperation“ geplante Überfall auf das Nachbarland sich zu einem „echten Krieg“ verwandelt habe. Dieser Krieg würde auch gegen westliche Staaten geführt werden, die sich eingemischt hätten. Sie würden dabei helfen, „über ihre Satelliten Ziele zu erfassen, und unterstützen die Lenkung ausländischer Waffen auf unsere Ziele mithilfe ihrer gesamten Infrastruktur“, so Peskow weiter. Aus seiner Sicht hätten sich Deutschland, Frankreich, die Niederlande, Norwegen und „leider auch Washington“ auf die Seite Kiews gestellt.