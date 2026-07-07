Haaland traf schon sein ganzes Leben nach Belieben

Emotional im Ausnahmezustand, warf sogar Norwegens Königshaus für einen Moment die royale Etikette über Bord: Die Umarmung von Prinzessin Ingrid Alexandra mit dem halbnackten Erling Haaland in Norwegens Kabine ließ ein Land schmunzeln, das sich nach dem 2:1 über Brasilien und dem Einzug in das WM-Viertelfinale auf Wolke sieben befindet.