„Walter sagte: ,Ich habe keine Nerven mehr‘“

Am Bezirksgericht dem Stiefsohn gegenübergestanden

Jeder wusste: Walter S. und sein Stiefsohn konnten nicht miteinander. Am Mittwoch wären sie sich am Bezirksgericht gegenübergestanden. Unter anderem soll der Pensionist die Unterschrift des Stiefsohnes in Zusammenhang mit einem Carport gefälscht haben. Neben der angeblichen Urkundenfälschung ging es noch um ein Bauwerksbuch, für das er allerdings bis 2030 Zeit gehabt hätte, sowie um das Schließen des Gartentors.