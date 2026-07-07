Keine Strafe für Pfand-Coup: Anzeige kam zu spät

Einen großen Aufwand haben Justiz und ein Supermarktkonzern in Kärnten betrieben, um eine mögliche Manipulation rund um einen Pfandautomaten aufzuklären. Die Beute soll 158 Euro betragen, der Täter ein junger Verkäufer sein – doch wegen eines zeitlichen Hoppalas platzt das Verfahren!
Und da soll einer sagen, die Justiz zählt auch bei nach eigenen Angaben höchster Überlastung nicht trotzdem jeden Cent! Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt hat einen jungen Lebensmittelverkäufer wegen Einbruchsdiebstahl angeklagt – gesamte Beute: 158 Euro.
Liebe Leserin, lieber Leser,
die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.