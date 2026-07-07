Reichweite statt Oberweite: Models Show gestohlen

2010 ging während der Fußball-WM in Südafrika ein Foto von ihr mit Handy im Dekolleté um die Welt. In Folge wurde Larissa Riquelme aus Paraguay zur Medien-Ikone, erhielt hochdotierte Werbeverträge. Jetzt kehrte das Model als Journalistin zur Fußball-WM zurück. Ebenfalls ein Blickfang war Ivana Knöll, die mit ihren gewagten Outfits bei der vierten WM in Folge das Team Kroatiens unterstützte. Aber eine Belgierin stahl ihnen ganz ohne Ausschnitt komplett die Show.