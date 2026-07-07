Reichweite statt Oberweite: Models Show gestohlen

2010 ging während der Fußball-WM in Südafrika ein Foto von ihr mit Handy im Dekolleté um die Welt. In Folge wurde Larissa Riquelme aus Paraguay zur Medien-Ikone, erhielt hochdotierte Werbeverträge. Jetzt kehrte das Model als Journalistin zur Fußball-WM zurück. Ebenfalls ein Blickfang war Ivana Knöll, die mit ihren gewagten Outfits bei der vierten WM in Folge das Team Kroatiens unterstützte. Aber eine Belgierin stahl ihnen ganz ohne Ausschnitt komplett die Show.
Die Fußball-Influencerin Celine Dept trug Fußball-Dressen ohne Ausschnitt und genoss ihren WM-Besuch als Fan. Die 26-Jährige spielte früher selbst bei Cercle Brügge. Sie traf in der Vergangenheit schon Größen wie Lionel Messi, Kylian Mbappe, Lamine Yamal, Erling Haaland oder auch Zlatan Ibrahimovic. Ihr Markenzeichen ist der perfekte Handschlag mit den Stars.
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