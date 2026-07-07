Tränen bei Ronaldo, USA out – das war die WM-Nacht

Nach Diskussionen über seinen Einsatz bis zu Spielbeginn stand der von der FIFA nach seiner Roten Karte im Sechzehntelfinale begnadigte Balogun wenig überraschend in der US-Startelf. Ein Faktor sollte der Angreifer aber nicht werden. Auf dem Platz fanden die Belgier die sportlich perfekte Antwort. Für die Elf von Trainer Rudi Garcia traf Charles De Ketelaere zweimal zur Führung (9., 33.), Hans Vanaken (57.) und Romelu Lukaku (93.) ließen mit ihren Treffern keine Zweifel am Sieger aufkommen. Für die USA konnte Malik Tillman (31.) per Freistoß zwischenzeitlich ausgleichen.