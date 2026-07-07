Belgien stichelt: Trump-Tanz und Insta-Seitenhieb

Freche Tanzeinlage

Einen großen Effekt hatte Trumps Intervention ja nicht gerade, die „Roten Teufel“ beendeten das WM-Abenteuer für die USA mit einem überlegenen 4:1. Brisant: Als Joker Romelu Lukaku in der Nachspielzeit zum Endstand einnetzte, ließ er es sich nicht nehmen, den Treffer gemeinsam mit seinen Teamkollegen in Form eines Trump-Tänzchens zu feiern.